Luego del empate a un gol entre Atlético Nacional y Alianza Petroleta, Paulo Autuori hizo una autocrítica sobre el rendimiento de sus dirigidos.

Con este empate, el elenco antioqueño quedó posicionado en la segunda casilla del Grupo A, por debajo de Alianza Petrolera, club que lo supera por dos puntos.

En la rueda de prensa posterior a este compromiso, donde la lluvia fue protagonista, el timonel brasileño habló de diversos temas, pero sobresalió su punto de vista sobre Alianza, Jarlan Barrera y el “corre corre” que han tenido sus dirigidos en los últimos días.

“Los resultados no se controlan, el rendimiento sí. No puedo aceptar que se tiren 19 minutos a la basura. Ahí cometimos el error, pero tenemos claridad para entender lo que cometemos. Después de que se reanudó el partido hasta el final, me sentí orgulloso de mis jugadores porque pelearon de manera muy clara”, inició diciendo Paulo.