No hay duda que ante Millonarios, Dorlan Pabón será uno de los titulares en el frente de ataque de Atlético Nacional. Y es que durante los últimos juegos, se ha venido desempeñando en una posición en la cual se le ve cada vez más cómodo.

Paulo Autuori le ha entregado la responsabilidad de llevar la batuta del equipo, es por eso que comenzó a jugar como creativo. Aunque en ocasiones se le nota impreciso para asistir a sus compañeros, el balance en esa posición es más positivo que negativo. Desde allí le saca más provecho a su pegada pues constantemente le queda el arco de frente lo cual le facilita su remate de media distancia.

Lo que ha mostrado en esta zona del campo, ha ocasionado que el estratega brasileño opte por él para llevar las riendas de ataque. Incluso lo pone por encima del mismo Jarlan Barrera que por sus problemas de peso pierde cada vez más terreno en el once titular. Es así como el paisa se convirtió en el conductor del equipo y ante el conjunto azul se espera que sea nuevamente titular.

El atacante sabe perfectamente de la importancia que tiene este partido, en el cual ya ha tenido la oportunidad de marcar y ser figura. En la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante los de Gamero, Pabón sacó a relucir su buen pasado contra los de la capital.

” Yo creo que Millonarios lo motiva a uno. No es raro, siempre con Envigado y con Nacional me fue muy bien contra ellos, ojalá el sábado se me de esa linda oportunidad y seguir anotando. Primero jugar para el equipo y luchar por los tres puntos” dijo experimentado futbolista.