En el año 2019, Eden Hazard llegó al club español como la solución a los problemas deportivos que tuvo el Real Madrid después de la salida de Cristiano Ronaldo, ya que era el mejor jugador del Chelsea de Inglaterra y fue una de las estrellas de la Copa Mundial de Rusia 2018.

(Vea también: “Ella sí va a triunfar en el Real Madrid”: Vélez no supera a James y le deja un recado)

Sin embargo, no ha logrado mostrar el nivel de juego que hizo posible su llegada al club español, las lesiones y su estado físico han sido un factor común en el jugador desde su llegada, los hinchas del club ´merengue` llevan mucho tiempo esperando que pueda mostrar el nivel que tuvo cuando jugaba con el Chelsea.

La temporada 2021-2022 fue muy importante para el Real Madrid, logrando ser campeón de la liga española y de la Champions League; el club español cada vez que consigue ganar la ‘orejona’ realiza una celebración especial por el objetivo conseguido.

En la temporada pasada mientras celebraban el título obtenido, Hazard aprovechó la ocasión para hablar con los hinchas y manifestarles lo siguiente:

Esto hizo que los hinchas se ilusionaran con una temporada buena por parte de Hazard, en la que trataría de ser un jugador importante en la plantilla del director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, pero la situación ha sido todo lo contrario, ya que no ha podido posicionarse.

Por ende, Hazard no ha logrado tener muchos minutos en los diferentes partidos que ha tenido el conjunto español en el transcurso de la temporada, lo que ha hecho despertar el rumor de la posible salida del jugador en el próximo mercado de fichajes.

(Lea también: Benzema saca chispas en Francia al decir que Didier Deschamps es un técnico “mentiroso”)

Aparte de los rumores que han surgido con el futuro de Hazard, se ha sumado una nueva polémica por unas declaraciones que dio el jugador de la selección de Bélgica al medio de comunicación ‘RTBF’, donde afirmo lo siguiente.

“¿Ancelotti? No nos hablamos, pero nos respetamos. En los entrenamientos veo que puedo aportar algo. Me siento bien físicamente. Pero hay otros jugadores. Algunos (compañeros) me dicen de salir (para jugar) porque ven mi calidad, pero no es mi opción. Estoy convencido de que aún puedo aportar”