Por disputar la Copa Libertadores 2020 desde la fase de grupos, América de Cali y Junior de Barranquilla ya se aseguraron 3 millones de dólares, que al cambio representan un poco más de 10.000 millones de pesos colombianos. Esa cifra no cambia dependiendo de sus resultados en el torneo. Los equipos colombianos pueden perder todos sus partidos y de todas maneras recibirán esos 3 millones de dólares.

Por su parte, Deportes Tolima e Independiente Medellín, equipos colombianos que empezarán a disputar la Libertadores desde la segunda ronda del repechaje, se aseguraron 500.000 dólares por su participación en esa instancia. Si clasifican a la tercera ronda del repechaje, recibirán 550.000 dólares más.

En el caso de que Tolima o Medellín avancen a la fase de grupos, se harán merecedores de los 3 millones de dólares correspondientes para los 32 equipos que disputen esa ronda.

El sorteo de la fase de grupos no fue benévolo con los campeones de la reciente temporada del fútbol colombiano. América deberá enfrentar as Gremio de Brasil, Universidad Católica de Chile y un equipo proveniente de repechaje, que puede ser Internacional de Brasil, Deportes Tolima, Macará de Ecuador u otro equipo chileno que aún no se ha determinado.

Por su parte, el Junior quedó ubicado en el grupo del reciente campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, y el ganador de la Copa Sudamericana, Independiente del Valle de Ecuador. A esa zona también llegará un equipo proveniente de las fases previas.