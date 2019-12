Adenor Leonardo Bacchi, mejor conocido como ‘Tite’ y quien funge como entrenador de la selección brasileña, anunció luego del sorteo de la eliminatoria suramericana para el Mundial de Catar 2022 que su idea es utilizar la Copa América para ver nuevos jugadores.

“Hemos pensado en eso, en que la Copa América nos sirva como laboratorio de pruebas”, dijo en palabras entregadas a los diferentes medios y difundidas por Blu Radio.

Esta versión fue ratificada por el coordinador del ‘Scratch’, Oswaldo Giroldo Junior, apodado como ‘Juninho Paulista’.

“En 2020 también tenemos los Juegos Olímpicos, por eso será inevitable mezclar jugadores [en cada torneo], pero vamos a presentar equipos competitivos. Sin embargo, la Copa América nos va a servir para hacer observaciones porque nuestro objetivo principal está en la eliminatoria”, señaló en zona mixta.

En consecuencia, los aficionados se quedarán con las ganas de ver a las principales estrellas de Brasil en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, ciudades en las que ese conjunto afrontará la primera ronda de la Copa.

Pero esta situación no es nueva, ya que a la Copa América de Colombia 1999, Brasil asistió con una nómina plagada de juveniles y con Denilson de Oliveira como único crack.

Calendario de Brasil en la Copa América de 2020:

14 de junio: Brasil vs. Venezuela (Cali)

18 de junio: Brasil vs. Perú (Medellín)

23 de junio: Brasil vs. Catar (Barranquilla)

27 de junio: Brasil vs. Colombia (Barranquilla)

01 de julio: Brasil vs. Ecuador (Bogotá)