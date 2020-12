El directivo expresó en el programa ‘Zona libre de humo’ que la propuesta inicial fue de Independiente Santa Fe y Equidad, elencos que en su semifinal pretenden “tener 5.000 personas en el estadio”

Sin embargo, aclaró que esto es algo que solo puede autorizar el Gobierno Nacional, que acaba de emitir un decreto que prohíbe eventos con “aglomeración de personas”.

“Me parece interesante lo de Santa Fe y Equidad, pero no depende de nosotros, sino del Ministerio de Salud, es allá en donde se da el aval. No creo que sea fácil, pero haremos la vuelta”, apuntó Fernando Jaramillo.

Y concluyó indicando que espera que a mediados del próximo semestre se pueda disputar la Liga Betplay con puertas abiertas: “No quiero especular, pero sería ideal que para marzo se pueda tener aforo en los estadios, así sea un porcentaje”.

Por otra parte, el América de Cali, que deberá enfrenar a Junior en la otra semifinal, se sumó a la propuesta de ‘cardenales’ y ‘aseguradores’ mediante Mauricio Romero, su presidente y hombre que declaró en el mismo medio que está a la expectativa de lo que pueda suceder.

“Enviaremos la solicitud de manera formal, aunque entendemos que eso no depende de Dimayor, sino del Gobierno. Esperamos tener buenas noticias”, declaró el popular ‘Romerito’.

Acá, las declaraciones del presidente de la Dimayor y del presidente de América:

