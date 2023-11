Independiente Medellín venció en la primera fecha de los cuadrangulares a América de Cali en el Pascual Guerrero (2-1), y en rueda de prensa, el estratega Alfredo Arias negó la simulación de sus jugadores en las jugadas claves del partido.

Las jugadas polémicas fueron las protagonistas en el primer duelo del ‘Poderoso’ y la ‘Mechita’ en el grupo B de la Liga BetPlay. Luego de la victoria del DIM, Arias salió a dar la cara por sus jugadores, dejando claro que, en los dos penales que tuvo a su favor, nunca se pretendió engañar al arbitro para conseguir el tiro desde los doce pasos.

“Si hay algo que les digo a mis jugadores es que no se queden tirados en el piso. No hubo menos de 2 codazos, patadas. No fue que mis jugadores se quedaban caídos porque estaban paseando por Ciudad Jardín. Estaban jugando un partido con una intensidad muy alta y todos tuvieron golpes. Ninguno simuló. Mi arquero jamás quemó tiempo. Lo que pasa es que cuando un equipo local va perdiendo, con 40.000 personas y los periodistas son hinchas de ese equipo, lógicamente que todos quieren que se vaya rápido, pero el fútbol es el fútbol”, empezó diciendo el uruguayo.

Además de esto, Alfredo no se quedó corto de palabras y agregó: “Tengo un plantel de jugadores valientes que saben que nuestro primer escalón es el de la humildad y el respeto hacia el rival. De eso hablamos antes y durante el partido. Sabíamos que en el primer partido que jugamos acá habíamos ido a presionarlos y les provocamos dos penaltis. Hoy salimos con la misma idea y se repitió lo mismo”.

Millonarios de su parte, venció en Medellín a Atlético Nacional 1-0 y, al igual que el DIM, comandan el Grupo B.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

