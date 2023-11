Dentro de las tantas deudas que ya acumula esta versión de Atlético Nacional 2023-2 tras la derrota con Millonarios en el inicio de los cuadrangulares, el equipo de Bodmer continúa sin ganar ante los clásicos rivales, esto es una estadística negativa para este equipo que tras perder la final ante Millonarios el pasado junio, parece que se le olvidó ganarle a sus clásicos.

Este semestre por Liga Betplay Dimayor, el balance da por perdidos todos los partidos ante los rivales más importantes de Nacional, perdió ante Millonarios en la fecha que se disputó en el todos contra todos y el pasado domingo 12 de noviembre, perdió contra el América de Cali y ambos clásicos regionales ante el Deportivo Independiente Medellín.

Dichos resultados hacen que los aficionados cuestionen de forma vehemente al equipo y el proyecto deportivo al que se está apuntando, donde un equipo plagado de jugadores jóvenes y con pocos partidos encima tendrán la tarea de en lo que resta del cuadrangular reivindicarse ante su gente y que la estadística que hasta ahora arrastran cambie. Los partidos que aún faltan por disputar será ante estos rivales con los que durante en el desarrollo de esta Liga 2023-2 no pudo sumar.

Si quiere clasificarse y disputar la final, el equipo de Bodmer deberá buscar cambiar este historial, para no seguir sumando derrotas que cada vez son más duras y dolorosas para la afición ‘Verdolaga’, que hizo las paces con la dirigencia y que, pese a querer creer en su equipo, no ve la luz para estos partidos tan difíciles que no se han sabido ganar durante el semestre.

Cuándo juega Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

El próximo encuentro de Atlético Nacional por la Liga Betplay Dimayor – II será el domingo 19 de noviembre frente a Independiente Medellín a las 6:30 p. m..

