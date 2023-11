Muchas personas se preguntan por qué Nacional y Medellín, siendo clubes grandes en Colombia, no tienen estadio propio como lo hizo el Deportivo Cali ante las vicisitudes que han tenido con las administraciones locales para poder jugar sus partidos.

Quienes hacen la propuesta argumentan que, de esa manera, no estarían abocados a los vaivenes de las alcaldías ni a ser desplazados por los espectáculos, distintos al fútbol, que se llevan a cabo en estos escenarios. Una problemática que ambos ya han sorteado y deberán sortear nuevamente en los cuadrangulares semifinales que están por comenzar.

Carlos González Puche, director de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia, dijo que “el Cali es el único equipo que tiene su estadio y puede disponer de él como le parezca. Para los demás, siendo públicos, se convierte en un tema de ingresos y eso es una consecuencia de la propiedad de los estadio y la disposición de los alcaldes para poder generar recursos con sus escenarios”.

Acá les exponemos algunas razones de por qué no es viable tener un estadio para estos equipos antioqueños.

