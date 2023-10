Pablo Peirano es nuevo técnico de Independiente Santa Fe. Este martes hizo su segunda práctica al frente del ‘León’ y está listo para el debut del fin de semana ante Deportes Tolima.

Peirano es uruguayo y llegó al ‘Cardenal’ luego de la recomendación de Gerardo Pelusso, DT campeón con Santa Fe de la Sudamericana en 2015, que lo tuvo como asistente en ese entonces.

Pelusso se alejó de la dirección técnica y ahora trabaja con la Conmebol. Sin embargo, desde la distancia, habló con Win Sports y confesó que se encontró a Pablo en el aeropuerto y le deseó la mejor de las suertes en su regreso a Bogotá.

“Sobre Pablo Peirano les puedo decir que yo me retiré y ellos siguieron trabajando. No tengo ninguna duda que es una buena decisión la de Santa Fe, pido paciencia para él”, dijo Pelusso en Win Sports.

Y añadió: “Yo creo que hay dos o tres cosas que en la medida de tiempo ellos van a exigir y son las ganas de dejarlo todo en la cancha, la exigencia no es negociable con el nuevo cuerpo técnico… Al hincha de Santa Fe le gusta ver que su equipo juegue bien y lo deje todo en la cancha”.

Gerardo Pelusso concluyó su intervención opinando sobre la salida e Bodhert. "El resultado del sábado me dolió mucho, duele ver a Santa Fe así, yo todavía soy hincha del club".

