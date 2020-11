Diego Molina ‘saltó a la fama’ luego de que se sacara una foto con el cuerpo de Diego Maradona dentro del ataúd. Aún no se conoce su paradero, pero sí otros detalles de quién es e incluso lo quieren poner tras las rejas.

Molina estuvo con el cuerpo sin vida del ‘Pelusa’ porque trabajaba para la empresa Pinier, ubicada en la Avenida San Martín al 2900 del barrio La Paternal, que fue la autorizada por Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna, para que recibieran el cuerpo luego de la autopsia.

La relación de la familia con esta empresa venía desde años atrás porque, según Gente, ellos estuvieron a cargo de las honras fúnebres de doña ‘Tota’ y don Diego, madre y padre de Diego Armando, lo que les generaba confianza.

Diego Molina se desempeñaba en esa organización como el jefe de sepelios, por lo que debía tener cuidado con el cuerpo de Maradona y el traslado hasta la Casa Rosada.

En algunas imágenes se le ve a Molina dentro del vehículo que transportó a Maradona y después alzando el ataúd hasta el interior del lugar en el que es velado acompañado de los argentinos. Es muy fácil de reconocer por su contextura gruesa y su cabeza rapada.

Me puse a buscar porque la cara me quedó grabada anoche. Es el mismo que a las 23:50 saludó desde la camioneta que transportaba a Diego. Que la justicia actúe con todo el peso de la Ley. No se lo merece el 10, la familia ni todos lo que lo aman. No se lo merece nadie. pic.twitter.com/YTVb3ULd7C

— Diego Poggi (@Poggi) November 26, 2020