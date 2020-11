Este jueves se conoció la primera y única foto de Diego Maradona dentro del ataúd. La imagen generó odio, repudio y rechazo de los argentinos hacia el hombre que la tomó.

El autor, según lo reconocieron en redes sociales, es Diego Molina, uno de los trabajadores de la sala de velación donde estuvo el cuerpo del ídolo argentino en la tarde del miércoles.

La foto ha generado mucha indignación en Argentina, pues consideran este hecho como otra violación a la privacidad de Maradona, algo que sucedió a lo largo de su vida.

Periodistas y medios de comunicación han manifestado su repudio frente a esta imagen y la persona que la tomó. Incluso, algunos han pedido un proceso judicial contra Molina.

Este sorete se sacó una foto con el cuerpo de Maradona en el cajón. Trabaja en la casa fúnebre que realizó el velatorio. Una prueba más de que la maldad y estupidez humana no tiene límites. Ojalá no quede impune. pic.twitter.com/YeyeylfZts

El cuerpo de Maradona ya no está en la sala de velación sino en la Casa Rosada, un lugar al que las personas están acudiendo para darle su último adiós.

Luego de que la imagen de Diego Molina con Maradona se hiciera viral, la funeraria manifestó su repudio y lo echó.

Este hombre también estuvo en el carro que transportó a Maradona hasta la Casa Rosada e incluso, mientras estaba dentro del vehículo, saludó a una de las cámaras.

Me puse a buscar porque la cara me quedó grabada anoche. Es el mismo que a las 23:50 saludó desde la camioneta que transportaba a Diego. Que la justicia actúe con todo el peso de la Ley. No se lo merece el 10, la familia ni todos lo que lo aman. No se lo merece nadie. pic.twitter.com/YTVb3ULd7C

— Diego Poggi (@Poggi) November 26, 2020