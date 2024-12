La historia de James Rodríguez en Rayo Vallecano no ha sido la esperada, pues, pese a que para muchos es el mejor jugador del equipo, el entrenador no ha contado con él y lo ha dejado a un lado de las convocatorias.

Aunque no se sabe realmente qué pasó entre ellos, este jueves 20 de diciembre el periodista español José David Palacio contó en ‘El Larguero’, de la Cadena Ser, que conoció una parte de la historia.

“El club no informa de nada. De hecho, no informa por qué James ha dejado de estar en las convocatorias […]. El gran tema es que no sabemos qué ha cambiado desde la previa del partido ante Real Madrid”, aseguró el comunicador, haciendo referencia a lo que fue la entrevista que le dio James a Marca.

Acá, el momento en el que habló del tema:

Pero lo que llamó la atención de lo informado por el periodista fue lo que sería el motivo del descontento de Íñigo Pérez con el futbolista cucuteño.

“James ya le dijo a Íñigo Pérez en los primeros entrenamientos que no iba a presionar como presiona el resto del equipo. En ese momento, Íñigo dejó de contar con James Rodríguez”, explicó al respecto.

Según indicó Palacio, desde el Rayo Vallecano se pronunciarán sobre el tema a principios de 2025, por lo que allí se conocerá exactamente qué es lo que está pasando con el colombiano.

El exfutbolista Benjamin Zarandona, que es panelista en el mismo programa deportivo, dio su postura del tema y explicó que, para él, el cucuteño no está para jugar al más alto nivel.

“Yo creo que el presidente trajo a James y a lo mejor el entrenador no ha querido por la sencilla razón de que no ha hecho pretemporada. Es un jugador que va a un ritmo muy lento y el Rayo juega a toda leche. Son auténticos aviones. Son jugadores muy verticales, de muchísima conducción y James no está para eso”, aseguró.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano?

El próximo compromiso del equipo de Vallecas será este domingo 22 de diciembre cuando visiten al Betis. El juego será desde las 3:00 p. m., hora en Colombia, y habrá que esperar su James Rodríguez está convocado.

Según las pistas que dieron en el mismo espacio radial, lo más seguro es que el cucuteño no haga parte de la nómina que dispondrá Íñigo Pérez para ese compromiso.

