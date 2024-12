Pese a que James Rodríguez brilla en la Selección Colombia, su nivel en los clubes no es el mismo y es por eso que ha saltado de equipo en equipo sin encontrar estabilidad.

Everton, Al Rayyan, Olympiacos y Sao Paulo fueron las últimas camisetas que vistió el ’10’ antes del Rayo Vallecano; institución a la que llegó como toda una estrella, pero que se fue desmoronando hasta convertirse en un suplente más.

Justamente, el argentino Luis Zubeldía, técnico de Sao Paulo, concedió una entrevista al medio brasileño Globo Esporte y allí explicó por qué James Rodríguez no brilló en Brasil, siendo uno de los pocos ’10’ que quedan en la actualidad.

(Vea también: Muestran video del agarrón entre David González y Alfredo Morelos; casi se van a las manos)

Según el entrenador, James Rodríguez va a vivir en Rayo Vallecano lo mismo que le sucedió en el ‘Tricolor’. Cuestionó el objetivo por el que ficharon al cucuteño.

“Creo que el tema de James fue complementario en el mundo del fútbol. Ahora, me atrevo a decir que en el Rayo Vallecano pasará lo mismo. La primera pregunta que hay que hacerse a la hora de fichar a un jugador, que creo que sí, no digo que no, necesitaría hablar con Dorival y con la comisión, pero es sobre la falta del 10, como lo hay ahora. Queda un 10. Le damos a alguien que tiene balón parado, que juega bien con el balón. La segunda pregunta es en qué posición jugarás. Vas a jugar detrás del 9. ¿Y quién lo va a llevar? Saquemos a Luciano. ¿Y Luciano se siente mal? No. Lleva 15 goles por temporada. ¿Y cómo vamos a cuestionar esto?“, dijo.

Y añadió: “¿Luciano se queda en el banquillo? ¿James se queda en el banquillo? ¿Qué pasó con James cuando era reserva en cada equipo? No se levantó. Porque necesitas jugar. Estas son preguntas que tienes que hacerte. No solo decir ‘me falta un 10, traigamos un 10’. Hay que ver a quién traer, si pueden complementarse. En cualquier caso, yo diría: ‘Tráiganme un 10 que pueda jugar por las bandas, que pueda complementar a Calleri, Luciano y Lucas, que si alguien se va puede jugar adentro, pero también puede jugar afuera’. Para darme posibilidades y tener a todos como actores principales e importantes en una idea de juego. Lo que pasó con James es que es muy centralizado y necesitaba jugar ahí, ahí, ahí y había otros jugadores“.

Lee También

En resumidas cuentas, para Zubeldía, James Rodríguez es un jugador con clase pero que no le ofrece muchas variantes a los entrenadores, por lo que es muy difícil que retome protagonismo en el fútbol moderno.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.