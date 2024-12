La ida de la gran final de la Liga Betplay no estuvo ajena a las polémicas tanto dentro como fuera de la cancha. Uno de los roces más notorios fue el que tuvo David González, técnico del Deportes Tolima, con Alfredo Morelos, atacante de Atlético Nacional.

El roce entre ambos se dio en los últimos minutos del encuentro y apareció durante la transmisión en vivo. Morelos estaba a un costado del campo alistándose para entrar al partido, en reemplazo de Kevin Viveros. Mientras esperaba su momento para ingresar, González se le acercó y le dijo algo.

Dónde esto lo haga Efraín ya sabemos cuántas fechas le meten al mexicano pic.twitter.com/E4oFsdTyFP — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) December 19, 2024

Esto causó el disgusto del ‘Búfalo’, quien fue a encarar con bastante molestia al estratega del ‘Pijao’ y lo insultó reiteradas veces. Además, se muestra a otro miembro del plantel ‘verdolaga’ reclamándole a González por lo que dijo. Finalmente tuvieron que intervenir el arquero suplente del Tolima, Juan Chaverra; Breiner Castillo, miembro del cuerpo técnico ‘pijao’, y el cuarto árbitro.

Momentos después, Morelos ingresó para jugar los últimos minutos del compromiso y durante una rueda de prensa estalló contra González. “Quiso pedir excusas, pero eso conmigo no va, porque uno como ser humano se equivoca, pero decirle cosas inofensivas a uno en una final pues eso es algo que no voy a decir […] Díganle que nos vemos en Medellín, a ver si tiene las huevas de decírmelo otra vez”, sentenció el atacante oriundo de Cereté, Córdoba.

Por su parte, González ofreció disculpas y admitió que su mal comportamiento se dio por las emociones y agites que se vivieron durante el partido. “Perdí mi temperamento y mi cabeza, que es algo que, normalmente, nunca me había pasado, al menos desde que soy un entrenador. Fue un momento en el que volví a ser el jugador que era y me siento apenado. No lo debí haber hecho, pero no tuve control”, agregó el DT.

