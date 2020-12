Miguel Ángel López se va del equipo Astana luego de 6 años allí, a donde llegó como gregario, pero rápidamente se convirtió en el líder del grupo pensando en los podios de las grandes vueltas. El boyacense continuará su carrera en el equipo Movistar, formación en la que compartirá liderato con los españoles Alejandro Valverde y Enric Mas.

Los kazajos decidieron despedir públicamente este viernes al popular ‘Supermán’. El equipo celeste emitió un comunicado en el que recordó todos los triunfos que tuvo López desde el 2015.

El colombiano se va con el tercer lugar en el Giro de Italia del 2018, el tercer puesto en la Vuelta a España 2018 y la victoria en la etapa reina del pasado Tour de Francia. Además de eso, López ganó carreras importantes como el Tour de Suiza 2016, la clásica Milán-Torino 2016, el Tour Colombia 2019 y la Vuelta a Cataluña 2019.

“Miguel Ángel tiene un gran talento y el equipo está más que feliz de haber sido su casa y de haber logrado algunos resultados destacados junto a él (…) Han sido seis años geniales y el equipo quiere agradecerle a Miguel, y le desea lo mejor y éxitos en su carrera y en su vida“, manifestó el equipo Astana en su despedida.

El de López es uno de los cambios de equipo más importantes que se darán para la próxima temporada entre los máximos representantes del ciclismo colombiano. El otro traspaso relevante es el de Daniel Felipe Martínez al equipo Ineos.

A continuación, la publicación que hicieron los kazajos en sus redes sociales:

🫂It has been a great six years and the team wants to thank Miguel Angel and wishes him all the best for his career and life.

🗞️https://t.co/Df9APHevTr

See you on the road, @SupermanlopezN!#AstanaProTeam pic.twitter.com/dye1W02MT4

— Astana Pro Team (@AstanaTeam) December 4, 2020