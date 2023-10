La fecha 17 de la Liga BetPlay será de infarto, no solo porque se empiezan a definir los ocho clasificados a los cuadrangulares, sino por los clásicos que son protagonistas: Nacional vs. Medellín y Cali vs. América.

(Vea también: Consecuencias para César Augusto Londoño por sus duras palabras contra hinchas de Nacional)

Justamente, uno de los duelos más atractivos de la jornada es el derbi vallecaucano, ya que se enfrenta el segundo con el decimoprimero en busca del mismo objetivo, jugar las finales.

Sin embargo, hay un ingrediente extra en el clásico y es que dos viejos conocidos se verán las caras, Teófilo Gutiérrez y Edwin Cardona, quienes compartieron en la Selección Colombia, jugaron en Argentina con River Plate y Boca Juniors, respectivamente, y ahora serán rivales en el Palmaseca.

Y es que tanto el delantero como el volante regresaron al país después de brillar en el exterior para aportarle calidad a la Liga y, por su puesto, ganarse una buena plata.

Lee También

Quién gana más entre Teófilo Gutiérrez y Edwin Cardona

Sin lugar a dudas, ‘Teo’ y Cardona están en la lista de los jugadores que más dinero ganan en el fútbol colombiano, pues sus sueldos corresponden a su trayectoria y experiencia. Pero, ¿quién tiene mejor sueldo?

Pues bien, se sabe que Teófilo tuvo que bajar su sueldo para regresar al Deportivo Cali y ayudar al club con la crisis. Se especula que su salario oscila entre los 50 y 100 millones de pesos mensuales.

En cuanto a Edwin Cardona, hace unos meses se filtró que el sueldo del creativo antioqueño en América de Cali sería de 220 millones de pesos, lo cual lo convierte en el segundo mejor pago del FPC, después de Carlos Bacca.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.