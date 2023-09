El deportista de 30 años está atravesando quizá por uno de sus mejores momentos de los últimos años, luego de lo que fue su complicado paso por el club argentino.

El América de Cali fue sin duda alguna fue un renacer en su carrera y poco a poco ha ido recuperando la confianza en su fútbol gracias a la confianza del técnico Lucas González.

Esto lo confirmó el propio mediocampista en Directv Sports, donde además reveló una situación de su vida personal que quizá muy pocos conocían.

Qué vivió Edwin Cardona en Racing

En medio del diálogo, el antioqueño se refirió a los difíciles momentos que tuvo que vivir estando en la ‘academia’, ya que no contó con los minutos suficientes para demostrar su potencial y recibió varias críticas.

“Sepan que al final nosotros somos seres humanos. Yo llegaba a mi casa y tomaba pastillas para poder dormir, sufría de depresión. Tener que estar 24 horas con una persona que me acompañara a entrenar, que estuviera conmigo en el carro, que durmiera conmigo. Llegué en un momento a darme cuenta que realmente a mi lado solo tenía a mi familia”, dijo el jugador del América.

"Mi hijo me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer en lo personal. Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué estaba mal", Edwin Cardona habló de su situación en Argentina 🎙️ @carlosevillamil pic.twitter.com/p8M3DlVdE3 — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) September 29, 2023

En su relato, el antioqueño narró que vivió con su hijo (que ahora tiene 9 años) debido a que su esposa no podía viajar por temas de salud. Él, pese a que nunca lo imaginó, terminó convirtiéndose en su ángel de la guarda.

“Dios a uno le pone personas, pero un niño de 8 años fue el que me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer en lo personal. Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué estaba mal”, agregó en el medio mencionado.

Cardona dijo sentirse tranquilo consigo mismo puesto que entregó todo de sí en Racing, incluso, aseguró que si se le da la oportunidad de regresar al club lo haría sin problema.

“Agradecido con la gente de Racing, se comportaron muy bien conmigo. Viví cosas que no le deseo a nadie ni en lo familiar ni en lo futbolístico. El día a día fue algo complicado para mí y mi familia, pero fue más duro para las personas que tenía a mi alrededor. Si Dios me da la oportunidad de tener una revancha me gustaría y la aceptaría”, concluyó.

🗣️ “Estoy agradecido con la gente de Racing, con el staff. Tengo amigos pero no quiero hablar más allá. Fue algo que me dejó una experiencia linda pero lo asimilo como un aprendizaje. Sé que di de mi lo mejor para demostrar pero no se dio la oportunidad”, Edwin Cardona pic.twitter.com/zCGf525GXB — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) September 29, 2023

