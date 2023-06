Desde que se confirmó la salida del Atlético Bucaramanga de Teófilo Gutiérrez, el nombre del delantero ha sonado a equipos como Junior, Deportivo Cali e incluso Unión Magdalena.

Asimismo, se conoció que su relación con Alejandro Char, máximo dirigente del club de Barranquilla, terminó bastante mal desde que abandonó al Junior en el primer semestre de 2021.

Luego de esto, ‘Teo’ llegó para el resto del año al club verde de Cali, donde se alzaría con el título de campeón siendo el capitán del equipo; sumándole la dirección técnica de Rafael Dudamel.

No obstante, los buenos resultados de 2022 no acompañaron al equipo, anunciando su desvinculación con el cuadro ‘azucarero’ el 27 de diciembre de ese año.

Tras un semestre sin pena ni gloria en el Bucaramanga, Teófilo continúa buscando equipo. Luis Fernando Mena, máximo dirigente del Deportivo Cali habló con el medio digital de Zona Libre de Humo, en donde le preguntaron por su cercanía con el barranquillero, a lo que respondió “a miles de kilómetros”.

Por esto, se rumora que realmente Teófilo finalizó bastante mal su contrato con el club verde. En exclusiva, el Noticiero 90 Minutos pudo conocer que mientras Luis Fernando Mena siga al mando del equipo, ‘Teo’ no volverá a vestir la camiseta ‘azucarera’.

Deportivo Cali ya anunció la salida de Daniel Mantilla, Kevin Velasco y Kevin Viveros, este último salió inconforme de su etapa con el club ‘verdiblanco’:

“Esta es la hora que no, los directivos son mentirosos. Han pasado demasiadas cosas, estoy bastante molesto con toda esa gente. Dijeron que me pagarían antes de viajar; a esta hora ni me responden el celular, ellos son así”