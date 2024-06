Deportivo Cali no está pasando por sus días más sencillos de los últimos años, pues la posibilidad del descenso sigue latente y el tema financiero aún no está controlado, por lo que los directivos aún deben trabajar bastante para mejorar las condiciones antes de que finalice el año.

(Ver también: Atlético Nacional confirmó a su segundo refuerzo con particular escena: “Preséntenme ya”)

De hecho, para revertir la situación ya se han tomado medidas importantes, como el caso de contratar a Hernán Torres, un técnico que es muy importante porque entre sus logros tiene sacar a Millonarios campeón después de muchos años y devolver al América de Cali a la A después de cinco temporadas.

Sin embargo, ahora le surgió otro problema al equipo ‘Azucarero’, ya que desde hace varios años le debe un dinero a Atlético Nacional por el fichaje de un futbolista y, como no se ha pagado ni un solo peso, los intereses hacen que la millonada sea mucho mayor.

Lee También

Cuánto dinero le debe el Deportivo Cali a Atlético Nacional

Tal como contó el periodista Julián Capera, todo el problema nació desde el fichaje del jugador Luis Fernando Mosquera, quien pasó del verde de Antioquía al verde del Valle del Cauca en 2013 a cambio de un valor de 400.000 dólares.

Sin embargo, el Cali nunca pagó y por eso, en la tarde de este martes 11 de junio, la Comisión del Estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol ratificó la resolución de la Comisión del Estatuto del jugador de Dimayor en la que obliga al equipo vallecaucano a ponerse al día con la deuda de 400.000 dólares que le debe a Nacional.

No obstante, hay que destacar que no es solo esa suma, sino que como ya pasaron 11 años desde la transferencia, los intereses son de 215.000 dólares más, lo que significa que el Cali debe desembolsar 615.000 dólares o 2.454’219.000 pesos colombianos al club antioqueño.

Lo más grave de todo, agregó el periodista, es que el Cali no podrá apelar ante el TAS, por lo que debe pagar lo más pronto posible esa cantidad de dinero porque de lo contrario Nacional no le entregará el paz y salvo y el equipo vallecaucano no podrá fichar a ningún jugador más durante un año completo.

🚨 Deportivo Cali deberá pagarle más de 600.000 USD a Atlético Nacional para poder inscribir jugadores en los próximos periodos. Un fallo tras más de diez años de disputa. Toda la historia en el F5 de hoy:https://t.co/4QIJJukx4v pic.twitter.com/mo9add1EXG — Julián Capera (@JulianCaperaB) June 11, 2024

(Ver también: Deportivo Cali se quedó sin jefe: el presidente renunció después de recibir amenazas)

Ahora hay que ver qué acciones toma el Deportivo Cali, teniendo en cuenta que la deuda que tiene, aparte de esta, es bastante grande y por eso es difícil saber de dónde saldrá el dinero para ponerse al día con la institución antioqueña.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.