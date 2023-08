Deysi Olarte, una mujer trans, basquetbolista aficionada y consultora en temas de equidad, género y diversidad, denunció lo que considera “un acto de discriminación” por cuenta de su identidad en una charla con el diario El Tiempo.

Según la denuncia, ella fue “marginada” de un torneo de baloncesto por el hecho de ser una mujer transgénero.

Deysi Olarte tiene 42 años y se preparaba para jugar el Torneo de Verano Maxibaloncesto 40-50 que se disputará del 19 al 21 de agosto, en San Sebastián de Mariquita, en el departamento del Tolima, con el equipo femenino Fair Play.

Sin embargo, hay una nota en el artículo 7 del reglamento que frustra sus intenciones.

“Cuando se habla de jugadores (as), se hace referencia a cada rama masculina (nacido varón) y femenina (nacido mujer). Hombre hablando de persona de sexo biológico masculino llamándose varón con cromosoma XY. Mujer hablando de persona de sexo biológico femenino con cromosomas XX en oposición al sexo masculino con cromosoma XY”, dice la nota.

“Entiendo que ese artículo nació por la presión de unas personas de algunos equipos de Bogotá que no quieren que yo juegue el torneo”, denunció Olarte al diario El Tiempo.

Además, dijo que en medio de la situación, decidió comunicarse con Fredy Mogollón, director de la Corporación Cultural y Deportiva Los Panches, encargada de la organización del torneo.

Lo que tienen que hacer las deportistas es negarse a competir cuando haya un transsexual… o desaparecerá el deporte femenino. Luego que no se quejen — Ritmo53 (@ritmo53) June 30, 2021

“Le dije que era un delito que se me excluyera así porque era un acto de discriminación y eso está tipificado en la ley, que si no me dejan jugar están violando mis derechos”, contó Olarte.

El Tiempo decidió buscar también a Mogollón para que explicara su negativa de inscribir a Olarte, a lo que respondió que “el reglamento se elaboró con base en la experiencia en torneos pasados”.

“Es evidente que en esta clase de torneos existan personas que se opongan a jugar con deportistas que son más rudos por su condición física”, agregó.

Frente a sus palabras, Deysi respondió: “Si es por mi forma de jugar, que yo represente un peligro para alguna jugadora en la cancha, pues eso es falso porque yo, por mucho, promedio dos o tres faltas personales por partido. No soy malintencionada, ni me extralimito en mis intenciones de juego”.

Deysi sostiene que se ha comunicado reiteradamente con Mogollón para que su participación en el torneo sea posible. Sin embargo, dice, la respuesta no ha sido la esperada.

“Yo entiendo que la situación no es fácil, pero yo quise buscarlo para orientarlo y compartir los argumentos jurídicos para que yo pueda jugar el torneo. Mi intención es jugar y ya, si se puede ganar bien, y si no, pues no. La idea es pasarla rico como cualquier persona”, argumentó la jugadora.

Por su parte, Mogollón explica que se ha vivido la experiencia en otrora con participantes trans y por ello no desea que un torneo tan importante como lo es en San Sebastián de Mariquita se tenga que cancelar o, mejor, menguar, por los derechos individuales más que los colectivos.

Deysi Olarte está decidida a interponer una acción de tutela amparada en la Ley Antidiscriminación (Ley 1752 de 2015). “Es un delito. Él (Mogollón) está incurriendo en discriminación”, manifestó.

Mogollón, por su parte, no cambiará su posición. “En este torneo no podrá jugar la persona (Deysi Olarte) por los argumentos mencionados”. “Todos los seres humanos tenemos derechos y deberes. Yo también tengo derechos”, concluye el organizador.

Esta situación se parece mucho a la de Alicia Rowley, una tenista transgénero de 56 años que juega profesionalmente en pruebas para mayores de 55 y quiere participar en el US Open.

Hola, consideras que en cualquier deporte de esfuerzo físico sea justa una batalla entre un transsexual contra una mujer? El vestirse de mujer no le quita la fuerza física al hombre verdad? — Celinne. (@Twitgeistie) April 16, 2023

Sin embargo, Martina Navratilova, una leyenda del tenis, criticó esa intención: “Vamos USTA, el tenis femenino no es para atletas masculinos fracasados de cualquier edad. No es lo correcto ni es justo. ¿Va a ser esto permitido en el US Open este mes? ¿sólo se necesitará identificación propia? No creo que sea así…” Martina Navratilova, dijo la extenista checo-estadounidense.

Así que el tema abre un debate importante al respecto de la participación de mujeres trans en los eventos deportivos.