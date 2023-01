El gol marcado por el uruguayo Facundo Boné en la noche del lunes, en el empate (1-1) del Deportes Tolima frente al Once Caldas, por la segunda fecha de la Liga BetPlay 1 2023, no solo le dio un punto de oro a los ‘Musicales’: más allá de que se tuvieron argumentos ofensivos para haber cosechado un mejor resultado en la visita al césped del Palogrande, en donde no pierde hace tres juegos.

El extremo del ‘Vinotinto y Oro’ rompió una racha de siete años, nueve meses y tres días sin que un futbolista de nacionalidad ‘charrúa’ anotara un tanto con los ‘Musicales’.

Y qué joya, pues el jugador de 26 años aprovechó un pase entre líneas del lateral izquierdo Jeison Angulo y con una espectacular definición, por entre las piernas del ibaguereño Éder Chaux, celebró su primera diana con la ‘tribu’.

“Muy feliz por mi primer gol oficial con Tolima, después nos empataron. Pero creo que lo tuvimos ahí para ganarlo. Jugamos un buen partido, obviamiente queríamos triunfar, pero el punto es positivo”, indicó Boné en diálogo con Win Sports, culminado el compromiso en el coliseo manizalita. En el que fue el jugador más destacado del visitante, que mereció mejor suerte.

“Por suerte hicimos una buena pretemporada y en estas dos fechas estamos entendiendo un poco más lo que pide el profe. Así que hay que demostrarle. Habíamos practicado eso de jugar a los espacios y lo planificado salió”, agregó el talentoso Boné, quien de los 12 refuerzos hasta el momento de los de Ibagué, quizá es el que ha dejado mejores sensaciones, junto a Brayan Gil.

La última vez en que un futbolista uruguayo se había reportado en las redes jugando para los de la ‘Tierra Firme’ era la del 27 de abril del 2015, cuando el atacante Héctor Fabián Acuña anotó una de las dos conquistas de la victoria (0-2) ante el desaparecido Uniautónoma, por la jornada 17 de la Liga 1. Desde entonces, ningún otro profesional de ese país apareció por las toldas del cuadro ”Pijao’.

Antes, el que se dijo presente en las redes fue el volante Hernán Figueredo, quien pasó sin pena ni gloria por la institución. Sucedió el 19 de marzo de 2015, en la derrota (2-1) como visitante frente al Deportes Quindío, en el marco de la fase de grupos de la Copa Colombia. A diferencia de los paraguayos, quienes vinieron en gran cantidad en este nuevo milenio, no sucedió así con los ‘yoruguas’.

En el fútbol colombiano, Facundo ya completa ocho anotaciones en 41 apariciones, pues venía de un exitoso paso por Deportivo Pasto: equipo con el que clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga. En total, en su carrera futbolística tiene 22 goles en 165 presentaciones, desde que se dio su debut en el balompié rentado, por allá en la temporada del 2013, con el Fénix de Uruguay.