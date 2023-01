El pasado lunes 30 de enero, en el segundo partido de la Liga BetPlay 1-2023, Dayro Moreno llegó a la cifra de 100 goles con la camiseta de Once Caldas y así escribió su nombre en los libros del equipo de su corazón. Pero también, en medio del empate 1 por 1 con Tolima, el atacante fue tema de conversación por cuenta de un espacio que se vio en su cabeza.

Con 37 años, 17 de ellos dedicados al fútbol profesional, el tolimense ha mostrado siempre ‘looks’ y peinados particulares. Desde tener el pelo largo y suelto, pasando por la famosa ‘cola de caballo’, llegando a raparse a los lados y dejarse en la parte de arriba largo para hacerse una ‘moña’, incluso con trenzas y hasta cambiando el color de su pelo; él siempre ha marcado diferencia en el campo por su aspecto.

Tal vez, por esta razón, es que muchos se sorprendieron al ver que empezó a quedarse sin cabello. Casi haciendo homenaje a Zinedine Zidane y su característica ‘calva’ en la parte superior de la cabeza. Y con muchos comentarios; algunas burlas, otros motivacionales y otros simplemente con tristeza, se refirieron a este tema.

Reacciones porque Dayro Moreno se está quedando calvo y aún lo quiere ocultar:

Obviamente, en Twitter, el nombre de Dayro Moreno estuvo entre los términos más escritos y buscados en medio del partido en el que Once Caldas empezó perdiendo con Tolima, por el tanto de Facundo Boné. Pero, justamente, el gran goleador del equipo manizaleño fue el encargado de poner el 1 por 1 a los 45 minutos, con cobro desde el punto penal.

Los 100 goles con la camiseta del ‘blanco blanco’ lo pusieron en la parte alta y en el ‘top 3’ de jugadores que superaron la centena en el club. Eso sí, por detrás de otros 2 históricos; Sergio Galván Rey (171) y Arnulfo Valentierra (153).

Pero muchos de los tuits que se encontraron en la ‘red social del pajarito’ también eran por el aspecto y el pelo del chicoraluno. Tales como:

“Amigo, entre más calvo te vas a ver menos calvo, consejo de calvo”, “de tanto pintarse el pelo ya está muy calvo, no joda”, “está más calvo que mi papá”, “Me aferro a no perder su amor como Dayro se aferra a su cabello”, “Es un corte o Dayro tiene avanzada su caída de cabello”, “cuando a uno se le empieza a caer el pelo en forma, no hay vuelta atrás”, etc.

Aunque, más allá de ese tema superficial, es un histórico del FPC y uno de los máximos goleadores de la primera división de nuestro fútbol y también está entre los máximos goleadores colombianos a nivel mundial, detrás de Víctor Hugo Aristizábal y Radamel Falcao García.