Una dura baja sufrirá Deportes Tolima para el trascendental cotejo del martes 5 de marzo (9:00 p. m.) frente al Independiente Medellín, por la primera fase de la Copa Sudamericana 2024: una cita a 90 minutos que definirá uno de los clasificados a la fase de grupos. Se trata del arquero brasileño Neto Volpi, que fue descartado para actuar en este compromiso, debido a una lesión de rodilla que lo marginó.

La noticia la entregó el propio entrenador del club, David González, que en rueda de prensa previa al compromiso, en el que se jugará su presencia internacional, indicó que por desgracia para los intereses de la ‘tribu’ Volpi no estará. Aunque no se animó a determinar la gravedad de la situación, que dependerá de una serie de exámenes que se le hagan al futbolista, lo cierto es que se perderá el choque ante el DIM.

“El tema de Neto, no va a estar para este partido, ni siquiera concentrado. Es un tema preventivo y obviamente el golpe que sufrió, no está apto para jugar y esperamos que pueda estar lo más pronto posible. No parece algo de mucha gravedad, pero adelante se dará claridad sobre eso”, indicó González, con lo que encendió las alarmas sobre lo que sería el caso del cancerbero foráneo al servicio del ‘Pijao’.