Uno de los laterales más reconocidos en la historia del DIM, Roberto Carlos Cortés, recordó su salida del club debido al trato recibido por parte de la institución antioqueña.

En una entrevista para Teleantioquia Deportes, Roberto Carlos ‘el Choto’ Cortés contó la razón por la que dejó su cargo como segundo asistente técnico del primer equipo:

“Me hicieron aburrir… Llegamos a la pretemporada y todo el grupo después del almuerzo se fue a descansar. Jaime Bran, Angélica y yo seguíamos en el lobby del hotel a las 2:30 de la tarde. Yo le pregunté a Federico Spada: ¿’Fede’, nosotros, qué? Y él nos respondió diciendo que no nos habían autorizado habitación… Al otro día no me presente a trabajar y el jueves renuncie”.