El empate (1-1) entre Deportes Tolima y Boyacá Chicó en La Independencia de Tunja, por la décima fecha de la Liga BetPlay 1 2024, dejó comentarios polémicos en las toldas locales, que no dudaron en mostrar su inconformismo con el desempeño del juez José Ortiz, de Norte de Santander. El dueño del club, Eduardo Pimentel; el técnico Jhon Jairo Gómez y el jugador Juan Felipe Castaño se quejaron.

El primero en hacerlo fue el máximo accionista de la institución que se radicó en el altiplano, Pimentel, que a través de su cuenta de X (antes Twitter), se refirió a la actuación del silbato: a su juicio amañada, pese a que sancionó de forma correcta el penal cometido por el lateral Jesús David Murillo al volante de la visita, Facundo Boné, que el afectado transformó el gol para la ventaja parcial de la ‘tribu’.

“Tenebroso y miserable lo que vive el futbol colombiano. Así como está el país, está el arbitraje”, comentó en uno de los mensajes que publicó en esta red social, al mismo tiempo que se quejó en su perfil del tiempo de reposición dado por el réferi. “Mire este sujeto José Ortiz, dando siete minutos donde se han perdido por lo menos 15, así con estos bandidos es muy difícil”, agregó Pimentel, que generó polémica.

Según Pimentel, con el arbitraje existe cierta clase de “amangualamiento”, por parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), entidad encargada de designar los colegiados y que ya ha suspendido a 9. “Una federación impávida, inerme y hasta cómplice, que ve como el futbol se lo comen los corruptos y no hace nada”, destacó el directivo, que por lo visto no pasó una buena noche por culpa de este compromiso en suelo boyacense.

Técnico del Boyacá Chicó y jugador también se pronunciaron

A su turno, el timonel Gómez no ocultó su molestia por lo que, según él, son decisiones desacertadas de los jueces y salió a pedir equidad en el juzgamiento. Y puso como ejemplo situaciones puntuales en las que de acuerdo con su concepto hubo rapidez del equipo arbitral para analizar las acciones que protagonizó el conjunto ibaguereño, pero no así en las que estuvo en vilo la escuadra boyacense.

“Me parece que lo del VAR hoy un poco desastroso. Y lo digo porque si revisan lo del Tolima, también tienen que revisar lo del Chicó. Nosotros le dijimos al línea que por qué no comprobaron una falta contra (Eduard) Banguero y una mano, un movimiento antinatural que hubo en el área. No hubo respuesta a eso. Pero sí vimos que hubo una celeridad para verificar las del Tolima”, afirmó el orientador.

“Me parece que debe haber equidad en ese sentido. Me gustaría saber cuál fue la determinación al no revisar la jugada que hubo sospecha”, manifestó el timonel, que llegó para reemplazar al argentino Miguel Caneo, que fue despedido por malos resultados. Declaraciones que causaron revuelo, debido a que no harían justicia al desempeño del silbato, que respondió ante los retos que tuvo por delante en el juego.

Por su parte, Castaño fue más vehemente. “Estamos cansados del tema VAR. En todos los partidos algo tiene que pasar con Boyacá Chicó, no hay igualdad. Tanto directivos, como jugadores y cuerpo técnico no están sintiendo equidad en la situación. Esto no puede seguir pasando. Cuando hacemos un gol todo lo revisan, pero cuando nos hacen nada pasa. No sabemos lo que está pasando es inadmisible, increíble”.

De parte de la escuadra ‘musical’ no se ha dado ningún tipo de pronunciamiento al respecto, aunque quedaron algunas dudas en la acción de gol invalidada al charrúa Boné, que tuvo en sus pies el tanto del triunfo para los de Ibagué, tras una gran definición en el área, pero el juez invalidó el tanto por aparente fuera de lugar. El mismo fue decidido a través del VAR, que determinó un adelantamiento milimétrico.

