A la par del rendimiento del grupo, que vive su mejor momento de la temporada y se ilusiona con clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2 2023, Deportes Tolima también se destaca por la forma en la que ha logrado atrapar, no solo a sus hinchas, sino también a otros fanáticos del fútbol colombiano. Y todo gracias a la forma en la que presenta en sus redes cada uno de sus compromisos.

Con temáticas y temas musicales, Deportes Tolima se ha encargado de revolucionar la manera en que se vive la previa de los cotejos en los diferentes certámenes en los que participa. En ocasiones anteriores, había dado de qué hablar por composiciones como la del famoso videojuego de Grand Theft Auto: San Andreas y el Super Star Soccer, o canciones como Take Me Out, de Franz Ferdinand.

En esta ocasión, el equipo de diseño del conjunto tolimense se inspiró con una de las zagas más importantes de la historia del cine: la de Star Wars, en la que el principal protagonista es el entrenador antioqueño David González. Rememorando al icónico Luke Skywalker, el orientador lidera la ofensiva de la ‘tribu’ ante Boyacá Chicó, al que también le sacaron provecho con su reconocido remoquete.

Con un llamativo ajedrez, en el que cada ficha representaba a cada jugador del plantel profesional, el onceno ‘Pijao’, que ganó su primer partido de local con David González, rápidamente se hizo viral con su propuesta gráfica para este partido. Acompañado de la música de las mundialmente películas famosas del cineasta estadounidense George Lucas, en lo que tuvo tanta acogida que hasta el perfil del periodista argentino Juan Pablo Varsky lo replicó.

“Ingenio y creatividad de Deportes Tolima para presentar su duelo del viernes vs. Boyacá Chicó, apodado ‘El Ajedrezado'”, se leyó en el mensaje que despertó admiración por parte de fanáticos de otras escuadras del rentado nacional. Un reconocimiento a la labor del ‘community manager’, que incluso en los momentos en los que la nómina no estuvo a la altura trató de sacar lo mejor de su labor.

Ingenio y creatividad de Deportes Tolima 🇨🇴 para presentar su duelo del viernes vs. Boyacá Chicó, apodado "El Ajedrezado" 😂pic.twitter.com/cc0fXm6SjC — VarskySports (@VarskySports) September 27, 2023

En relación con el duelo que afrontará el ‘Pijao’, el choque ante el plantel ‘ajedrezado’ será, justamente, una oportunidad ideal para darle “jaque mate” al escepticismo y la duda que originó un irregular inicio de la campaña y encarrilarse hacia lo que podría ser la clasificación número 30 en torneos cortos; con lo que además se rompería el ‘hechizo’ que cayó sobre el grupo, que lleva dos fracasos al hilo.

Este es el llamativo video con el que Deportes Tolima arrancó la previa del choque ante Chicó:

#PróximaFechaDT 📆 Este viernes el plan no puede ser otro que ir a ver jugar al VINOTINTO y ORO vs. El equipo ajedrezado @BCHICOFCOFICIAL. ¡No te lo puedes perder! pic.twitter.com/1tStGIMmrq — Club Deportes Tolima (@cdtolima) September 27, 2023

