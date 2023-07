Aunque llevaba 15 días entrenando con el plantel, solo hasta el lunes 10 de julio fue presentado en sociedad el tercer refuerzo del Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2 2023: el defensa central César Haydar, quien ya firmó su contrato con el ‘Vinotinto y oro’ y está formalmente inscrito de cara a este torneo; en el que los dirigidos por el argentino Juan Cruz Real están conminados a ser protagonistas.

A sus 22 años, Haydar llegó en condición de préstamo por un año, con opción de compra, proveniente del Junior de Barranquilla, con el que estuvo la última temporada; aunque sus derechos deportivos son, desde hace un buen tiempo, del Red Bull Bragantino de Brasil: aquel elenco que enfrentó la ‘tribu’ en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2021 y que a la postre fue subcampeón del certamen.

“Alegre de estar aquí en esta región. Agradecido con el recibimiento que me hicieron mis compañeros y el cuerpo técnico. Y con muchas ganas de querer actuar. Me considero un central muy aguerrido, con bastante carácter y que hace respetar la defensa. Me gusta jugar mucho con la pelota, con salida de juego y mantener el orden”, expresó el futbolista de solo 22 años de edad.