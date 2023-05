Pese al deseo común de que la ‘crónica de una eliminación anunciada’ no se hiciera realidad, al final terminó pasando: Deportes Tolima no hizo méritos para meterse entre los ocho mejores de la Liga BetPlay 1 2023 y protagonizó un nuevo fracaso, para tristeza de todos sus hinchas, quienes aún no entienden cómo un equipo que se reforzó con nombres de peso en el FPC tuvo este amargo desenlace.

(Lea también: Nacional no pasó del empate contra el Tolima y perdió ‘ventaja’ para cuadrangulares)

Los ‘Pijaos’ no pasaron de la posición número 13 del tablero y con solo 24 unidades de 60 posibles, para un 40 % de rendimiento, resignaron sus opciones -que sí las hubo- de meterse al grupo de los ocho mejores del campeonato. Así sentenciaron su segundo fracaso consecutivo, pues en el segundo semestre del 2022, con Hernán Torres como estratega, también se quedaron afuera, con 26 puntos.

Desde 2013-2 y 2014-1, con la conducción del ibaguereño Carlos César Castro, el conjunto de la ‘Tierra Firme’ no veía por casi un año la fiesta por televisión. Un duro revés para la gestión de César Camargo Serrano, la cabeza visible de la institución tras la muerte de su padre, el exsenador Gabriel Camargo Salamanca; quien falleció el 21 de noviembre, tras luchar de forma feroz contra el cáncer.

En consecuencia, con este nuevo fracaso, el ‘Vinotinto y Oro‘ completó su eliminación número 13 en un total de 42 torneos cortos, pues a las ya mencionadas se suman las de 2002-1, 2003-1, 2004-1, 2005-2, 2007-1, 2008-1, 2011-2, 2016-1 y 2017-1. De por sí, no ver a la ‘tribu’ en el selecto grupo es sorpresivo, pues es el segundo club con más clasificaciones en esta instancia, con cerca de 29.

(Vea también: Barra del Tolima pide cabeza de 4 jugadores luego de eliminación; publican los nombres)

Fueron esas alegrías en 2002-2, 2003-2, 2004-2, 2005-1, 2006-1, 2006-2, 2007-2, 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2, 2011-1, 2012-1, 2012-2, 2013-1, 2014-2, 2015-1, 2015-2, 2016-2, 2017-2, 2018-1, 2018-2, 2019-1, 2019-2, 2020, 2021-1, 2021-2 y 2022-1. Como se puede apreciar, toda una hilera de éxitos que parecen haber quedado atrás, pues era una obligación concretar la clasificación.

Resulta llamativo que luego de que se quebrara la racha de nueve tiquetes al hilo al grupo de los ocho de la ‘tribu’, que había iniciado en 2017-1, el otro club que compartía este registro, e incluso lo superó, como Junior de Barranquilla, en esta ocasión también puso fin a su seguidilla tras 10 torneos. Un claro llamado a reestructurar los proyectos deportivos de ambos equipos, que pasan por crisis.

Con el fiasco retratado en la competición liguera, ahora lo único que le resta al cuadro tolimense es la Copa Conmebol Sudamericana 2023: en la que con cuatro unidades de nueve posibles, ubicado en el tercer puesto del Grupo D; a dos del segundo, Tigre de Argentina, que será su próximo rival en el calendario, este martes 24 de mayo (7:00 p.m.) en el estadio José Dellagiovanna de Buenos Aires.