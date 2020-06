green

“Y así Dimayor, en su protocolo, les da la estocada final a las transmisiones por radio de la liga colombiana y friega definitivamente a cientos de periodistas deportivos independientes”, escribió el periodista Mauricio Gallego de City TV.

El comunicador adjuntó en su cuenta de Twitter la hoja del protocolo donde se detalla que “solo personal autorizado” del patrocinador (Win Sports) podrá ir a los estadios donde se reanude el fútbol colombiano.

Al ser cuestionado por el hecho de que muchas transmisiones radiales (especialmente en Bogotá) se hacen desde las emisoras y no desde las canchas, el periodista fue claro al apuntar que esa realidad cambia en otras regiones del país.

“Se desconoce la realidad del fútbol en las ciudades distintas a Bogotá y del periodismo en esas zonas. Claramente [allá] tienen dinámicas distintas”, indicó.

Otro periodista que salió para analizar la situación fue Camilo Pinto, de Caracol Radio, quien cuestionó quién sería el encargado de hacer las pruebas de coronavirus de los comunicadores que se desplazarán hasta los estadios.

“¿La Dimayor o los patronos estarán dispuestos a pagar las pruebas de COVID-19 a técnicos de sonido, comentaristas, narradores, etc.? ¿Quién las paga?”, reflexionó.

Por ahora, la situación no es clara y la organización del fútbol colombiano no ha revelado quién cubrirá los costos de los exámenes para personas que no hagan parte de los clubes, pero que tengan que ir a los estadios a trabajar.

En cuanto a las personas que hacen parte de los equipos, mindeporte informó a El Tiempo que “el total de pruebas, desde la etapa uno y hasta la tres, las realizarán los clubes de fútbol profesional junto con sus EPS. Y durante el desarrollo de los juegos de la Liga, las pruebas estarán a cargo de la Dimayor”.

