Dele Alli reveló este jueves que sufrió abuso cuando tenía seis años y que comenzó a traficar con drogas dos años después.

El jugador del Everton, internacional con Inglaterra en 37 ocasiones, también confesó que estuvo durante seis semanas en una clínica de rehabilitación para superar una adicción a las pastillas para dormir.

Alli rindió estas declaraciones en el pódcast The Overlap, en una entrevista con el exjugador del Manchester United Gary Neville, a quien le expuso, sin tapujos, cómo han afectado a su salud mental y a su carrera profesional algunos episodios del pasado.

De hecho, el volante que fue considerado como una de las grandes promesas del fútbol británico, reconoció que estuvo cerca de colgar los guayos con apenas 24 años.

“Para ser sincero, mi infancia es algo de lo que no he hablado mucho. Mi madre era alcohólica. Me mandaron a África para aprender disciplina. A los siete años empecé a fumar, a los ocho traficaba con drogas“, dijo el creativo.

Sin embargo, Alli recalcó con emoción que fue adoptado a los 12 años por la “maravillosa familia” Hickford: “No podría haber dado con mejores personas por lo que han hecho por mí”.

No hay una “persona detrás del deportista”. Hay un deportista detrás de una persona. Dele Alli se abrió con Gary Neville y ayuda a que otros no se sientan solos. Lo importante no es que el alivio sea público, sino que sea acompañado.pic.twitter.com/xn3Zemo2nY — VarskySports (@VarskySports) July 13, 2023



El inglés señaló que los medicamentos y el alcohol le servían para “anestesiar los sentimientos” y que “seguía funcionando” al día siguiente.

“Me volví adicto a las pastillas para dormir y es probablemente un problema que no solo lo tengo yo. Creo que es algo que está más extendido por el mundo del fútbol de lo que la gente se cree”, precisó.

Y añadió: “Creo que tenía 24 años. Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Ese fue el momento en que el DT dejó de ponerme. Puedo sonar dramático, pero me preguntaba si debía dejar de hacer lo que amaba”.

