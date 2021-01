green

Rionegro Águilas es uno de esos equipos de media tabla que constantemente da bombazos en el mercado de fichajes del fútbol colombiano.

Es por eso que desde hace un tiempo se le ha vinculado como un destino posible para Dayro Moreno, un delantero que tiene a parte de su familia en Antioquia.

El tolimense volvió a Once Caldas en el 2020, pero no fue un hombre destacado dentro de la plantilla. Además, el club no clasificó a las fases finales y tampoco hizo mayor cosa en la Liguilla de Eliminados.

(Le puede interesar: Presidente de Millonarios confirma la llegada de un delantero, que no es Uribe)

Recientemente, al goleador se le vinculó como un posible refuerzo de Rionegro Águilas, lo que sería un ‘fichaje bomba’, pero el mismo dueño del equipo desmintió esta información.

“No es cierto que Dayro Moreno esté en conversaciones conmigo o con nuestros colaboradores. Solo humo“, escribió José Fernando Salazar en su cuenta de Twitter.

El directivo aceptó que alguna vez intentaron llevarlo a la institución, pero por costos no se logró llegar a un acuerdo. Este fue el mensaje en la red social:

No me es cierto que Dayro Moreno esté en conversaciones conmigo o con nuestros colaboradores. Solo humo. Algunas vez lo intentamos pero por costos descartamos…#RectitudDeIntención — 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙯𝙖𝙧 𝙊. (@josefdosalazar) January 4, 2021

Dayro Moreno no seguiría en Once Caldas

El tolimense fue presentado días después de que el balón volviera a rodar luego de la pandemia en el 2020. En esta nueva etapa con esa institución jugó 15 partidos y anotó cinco goles.

Su contrato finalizó en el mes de diciembre y hasta el momento no se conoce en qué van las negociaciones para que siga en esa institución, aunque deberán llegar un nuevo acuerdo económico.

Su continuidad también dependerá de Eduardo Lara, entrenador que fue presentado luego de que se anunciara la salida de Huberth Bodhert, quien se fue para Rionegro Águilas.