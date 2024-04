Dayro Moreno, delantero del Once Caldas, apareció en el terreno de juego de una forma poco habitual, pues Fortaleza lo quería homenajear con una aeronave, tal y como lo hizo el elenco caldense fechas atrás, cuando el artllero arribó al estadio Palogrande de Manizales en un helicóptero.

En consecuencia, el club capitalino pidió prestado el de Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia que saca pecho debido a que se moviliza en este tipo de aparatos cada vez que va a su casa.

“Buenos días, vice Francia Márquez. Es para una cosita, mira que mañana jugamos con el Once Caldas y queremos que por ahí a mediodía llegue Dayro Moreno como se merece, en helicóptero. Y es que la verdad no me alcanza para alquilar uno. ¿Me prestas el tuyo?”, trinó Fortlaeza antes del compromiso.