Lo que parecía que iba a ser una temporada de desquite para Dávinson Sánchez en el Tottenham ha resultado ser más de lo mismo: poca continuidad, resistencia de la afición y, por ende, un rendimiento que se ha venido a menos. El colombiano ya está lista para jugar los partidos por las Eliminatorias, al igual que Juanfer Quintero, quien ya se encuentra en Barranquilla.

El defensor colombiano tuvo una pretemporada que ilusionó a muchos, en un partido contra Barcelona (2-4) jugado el 8 de agosto por el Trofeo Joan Gamper, mostró destellos de seguridad. De hecho, se destacó en los 77 minutos jugados en la primera fecha de la Premier League ante Brentford (2-2). Tras la lesión del argentino Cristian Romero al 17’, mostró que estaba en condiciones de ser titular. Sin embargo, el entrenador australiano Ange Postecoglou no le dio la confianza necesaria.

Luego de la falta de minutos, Dávinson pidió al club que se le diera salida a otro equipo en el que pudiese sumar minutos. En principio se habló los acercamientos con el Monaco de Francia, elenco en el que han militado varios jugadores cafeteros como James Rodríguez y Radamel Falcao. Sin embargo, esa negociación se cayó y el pasado viernes el mercado de transferencias de esa Liga se cerró.

Ante la falta de alternativas, y cuando se pensaba que Dávinson iba a tener otro semestre para el olvido, en las últimas horas, Fabrizio Romano, periodista experto en fichajes del fútbol internacional, confirmó que el Galatasaray de Turquía tiene todo acordado para hacerse con los servicios del central de 26 años.

Romano señaló que hay un acuerdo con Tottenham para una transferencia tasada en 15 millones de euros y que en las próximas horas se cerrará dicho acuerdo, en el que Sánchez firmaría hasta junio de 2027.

“Se han iniciado negociaciones oficiales con el futbolista y su club Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited sobre el traspaso del futbolista profesional Davinson Sánchez Mina”, señaló Galatasaray en su cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter).

Davinson Sánchez to Galatasaray, here we go! Agreement reached with Spurs on fee between €10/15m with add-ons included 🚨🟡🔴 #Galatasaray

📑 Understand Sánchez will sign until June 2027.

🇨🇴 Understand medical will be next 24h in Colombia.

Sánchez + Ndombele, almost done. pic.twitter.com/cvcUpDgsp0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023