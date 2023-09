Las máximas figuras de la Selección Colombia cambiaron de equipos en el mercado de transferencias que en Europa acaba de cerrar. Rafael Santos Borré pasó al Werder Bremen, James Rodríguez llegó al Sao Paulo, Juan Guillermo Cuadrado ahora viste la camiseta del Inter de Milán, Yerry Mina es de la Fiorentina, entre otros.

(Ver también: Néstor Lorenzo le responde a Vélez y a los que critican la convocatoria de James Rodríguez)

Sin embargo, uno de los que estaba pendiente por cambiar de equipo, no porque terminara su contrato sino porque no estaba mostrando un buen nivel, tenía poca regularidad y los hinchas ya no lo querían, era el defensor central Dávinson Sánchez, quien pertenecía al Tottenham de Inglaterra pero el equipo le estaba buscando salida pronto para que el próximo año no se fuera gratis.

Varios clubes se interesaron en él, pero el equipo pedía una cantidad importante de dinero y por eso desfallecían de la operación. No obstante, al parecer el colombiano por fin tendría un nuevo equipo lejos de Inglaterra, pero igual importante al punto que jugará Champions League durante esta campaña.

Se trata del Galatasaray, conjunto por el que también pasó Radamel Falcao García hace unos años, el que tendría todo cerrado para firmar al defensor de 27 años de edad, según informó el periodista italiano Fabrizio Romano.

Davinson Sánchez to Galatasaray, here we go! Agreement reached with Spurs on fee between €10/15m with add-ons included 🚨🟡🔴 #Galatasaray

📑 Understand Sánchez will sign until June 2027.

🇨🇴 Understand medical will be next 24h in Colombia.

Sánchez + Ndombele, almost done. pic.twitter.com/cvcUpDgsp0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023