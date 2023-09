En la última hora del mercado de fichajes, Luis Sinisterra fue la noticia, al dejar su equipo de segunda división para regresar a la Premier League, de Inglaterra, en donde fue una de las revelaciones de la temporada pasada.

(Vea también: Antonio Casale se separó de su esposa (también periodista en RCN): “Ha sido doloroso”)

El atacante de Santander de Quilichao firmó su vinculación al AFC Bournemouth, como jugador cedido, en una negociación que involucró a Jaidon Anthony, quien reforzará a Leeds en la Championschip.

We’re delighted to confirm the loan signing of Colombia international Luis Sinisterra ✍️

As part of the deal, Jaidon Anthony will spend the 2023/24 season on loan at Leeds United.

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 1, 2023