El Liverpool parece haber enderezado su camino, y Luis Díaz es uno de los protagonistas de ese repunte. Las dos anotaciones que ha convertido el colombiano en la actual Premier League fueron nominadas a mejor gol del mes de su equipo, que con dos victorias y un empate se encuentra en los primeros puestos del certamen inglés. El colombiano batió récord personal recientemente.

El primer tanto del guajiro lo hizo en el empate ante el Chelsea tras una gran asistencia del egipcio Mohamed Salah, y el otro, de media volea, en el triunfo 3-1 sobre el Bournemouth.

El jugador del Liverpool ya acumula 10 goles en la historia de la liga inglesa y es el cuarto colombiano que alcanza esta cifra en ese torneo. Antes la superaron Juan Pablo Ángel (44), Hamilton Ricard (31) y Hugo Rodallega (29).

Los goles de Díaz compiten con los que marcaron, en el equipo masculino, Darwin Núñez ante el Newcastle en la fecha anterior, y otros de la categoría femenina y formativa del equipo, entre los que aparecen los de Kone-Doherty (ante Nottingham Forest), Musialowski (vs Everton), Miles (vs Everton), Hill (vs Everton), Kone-Doherty (vs Derby County) y Ahmed (vs Derby County). El ariete colombiano se ganó el corazón de los hinchas y ya tiene canción con su nombre.