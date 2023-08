Luego de fichar por el Anorthosis, de Chipre, Iván Arboleda confesó que fue rechazado en su país.

La carrera de Arboleda renació. Estuvo más de un año sin jugar, y aunque su nombre sonó en muchos equipos del rentado colombiano, nunca se finiquitó su llegada.

Sobre su nueva experiencia deportiva, el guardameta contó: “Sorprendido con la liga para bien, llegar acá y encontrarte con buenos jugadores, con una liga muy intensa, eso me ayudará para seguir creciendo, que hay torneos europeos y te da cupo y es una motivación”.

Sobre los rumores de supuestos diálogos con equipos colombianos, expresó: “Arboleda no jugó en Colombia no por ser figura, no lo soy, me lo he ganado a pulso trabajando. Llegar a Argentina, sostenerse, hacer una carrera allá no es fácil. Después hubo cosas, malentendidos, que nuestro país siempre juzga sin saber las cosas, pagué bien caro este tiempo sin jugar, hubo clubes que tuvieron la intención de ficharme pero siempre hay malas influencias, que les dicen que el jugador cobra esto, y por eso no se dio mi llegada”.

Además, Arboleda sacó pecho de sus 7 años en Argentina, y confesó que en Colombia tratan mal a los deportistas.

“Unos me apoyaron, otros me juzgaron, pero acá estamos, gracias a Dios, familia y amigos, esperemos que sea una experiencia, un obstáculo en mi carrera, nunca había tenido una cosas de esas. La gente se quedó con eso, pero se le olvidó que estuve 7 años en Argentina y nunca tuve un problema, ni nada. Mucha gente opina, te mata sin saber, en Colombia me dieron la espalda algunos clubes. Pero la vida te enseña y te quedan de aprendizaje”, finalizó.