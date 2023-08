El pasado lunes 28 de agosto, Atlético Bucaramanga derrotó 1-0 al Deportivo Cali por la octava fecha de la Liga BetPlay, y agudizó la crisis del conjunto del Valle, que es penúltimo en la tabla de posiciones y no gana desde la primera fecha, mientras que la victoria ubica al Bucaramanga en la segunda posición de la liga.

El conjunto “azucarero”, no gana desde la primera fecha de la presente liga, se ubica penúltimo en la tabla de posiciones con solo 5 puntos producto de una victoria, tres derrotas y dos empates, además tiene un partido pendiente contra el Deportes Tolima, cuyo técnico sacó el ‘paraguas’ y valoró el empate ante Equidad en Bogotá, y debido a su reciente partido perdido frente a Atlético Bucaramanga lo deja, otra vez, con miras al borde de estar ubicados en zona de descenso el próximo año si no logra sumar más puntos este año.

(Lea también: Cuántas tarjetas rojas tiene Teófilo Gutiérrez en su carrera; se acerca a Sergio Ramos)

Las decisiones de los dirigentes han sido constantemente cuestionadas, recordemos que, de cara al segundo semestre, los altos mandatarios del club no lograron llegar a un acuerdo para contratar un entrenador que tomara las riendas del equipo, por lo que se decidieron por Jaime de la Pava para que ayudara a salvar el club, pero debido a la mala situación económica del club y la falta de refuerzos, el equipo no ha logrado los resultados esperados.

Así pues, la crisis del Deportivo Cali, que presentó hace unos días a su nuevo técnico, parece todavía no cesar y, es que después de la obtención del título de la liga colombiana en el 2021-2 la institución no volvió a hacer la misma. Los malos manejos económicos, las malas decisiones en cuanto a la contratación de jugadores y los cambios constantes de entrenadores han hecho que el Cali no vuelva a vislumbrar deportivamente en el campeonato local. El descenso los mira de reojo.