Es muy raro ver a Alberto Gamero encarando a un periodista por una pregunta u opinión que no le gustó durante la rueda de prensa.

Sin embargo, el partido contra el cuadro azucarero que se disputó este jueves en el Palmaseca fue la excepción, ya que el estratega samario manifestó su inconformidad con el apunte de un comunicador vallecaucano que indicó que los “hinchas del Deportivo Cali salieron disgustados por la cantidad de veces que los jugadores de Millonarios se tiraron al piso“.

(Vea también: Cuántas tarjetas rojas tiene Teófilo Gutiérrez en su carrera; se acerca a Sergio Ramos)

Ante la apreciación, el entrenador contestó que salió con dos jugadores lesionados, lo cual fue radiografía del encuentro que terminó sin goles.

“Yo me voy triste porque me llevo dos jugadores lesionados, no se tiraban, vaya y véale el tobillo a Paredes, está inflamado, eso no fue solo. Vaya y véale la cintura a Vargas, está inflamada, eso no fue solo. No podemos decir que Millonarios vino a tirarse”, dijo.