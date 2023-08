Con 15 puntos en 8 partidos jugados, el Medellín lidera la Liga Betplay-2 y, más allá de que perdió una oportunidad de sacar más ventaja con el empate 1-1 frente a Boyacá Chicó, sus jugadores son conscientes del buen momento por el que atraviesan.

“Manejamos el partido, pero nos faltó esa puntada final para quedarnos con la victoria”, indicó Andrés Ibargüen, quien regresó a competencia tras recuperarse de una lesión.

“Vamos por buen camino, entendiendo que cuando ganamos no somos los mejores ni cuando empatamos o perdemos, somos los peores. Tenemos los pies en la tierra, pensando en lo que será el próximo partido”, añadió.

[🔴🔵] Igualdad para mantenerse en la punta. Crónica de Medellín vs Chicó: https://t.co/nX8aR6ZKjK — DIM (@DIM_Oficial) August 29, 2023

El rojo visitará a Jaguares el sábado a las 4:45 p.m. y uno de los pilares para seguir arriba en la Liga es la unión del equipo. Así lo manifestó Ibargüen, quien habló acerca del penalti que desperdició Brayan León, quien fue duramente criticado por su técnico, Alfredo Arias.

“Si se determinó dentro del campo de juego que cobrara Brayan es porque somos una familia, estoy seguro de que si lo hubiera hecho todo era distinto, pero se mostró que este equipo no es de un solo jugador. Lo más importante es la unión. Creemos ciento por ciento en las condiciones que tiene, no es momento de señalar a nadie, acá lo más importante es el respaldo y debemos trabajar para corregir lo que no estamos haciendo bien”, puntualizó el extremo del DIM.