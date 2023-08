En la noche de este lunes, 28 de agosto, Independiente Medellín empató 1-1 frente a Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardot en el marco de la octava fecha de la Liga BetPlay. El técnico Alfredo Arias analizó el partido y el desempeño de algunos jugadores.

El Poderoso dominó el juego de inicio a fin. No obstante, no le alcanzó para el triunfo, el cual lo dejaba como único líder de la Liga Betplay y cada vez más cerca de la clasificación.

tabla

Sobre esto habló el estratega uruguayo en la rueda de prensa posterior al encuentro, quien además hizo referencia acerca de la noche de Brayan León. También analizó la acción polémica sobre el final del compromiso que impidió que el Rojo sumara de a tres.

En cuanto al balance del juego, Arias comentó que: “Creo que el equipo hizo casi todo, porque si hubiera hecho todo seguramente estaríamos festejando un triunfo. No la metimos, erramos muchas situaciones, inclusive un penalti y eso nos puso en la situación que nos puso hasta el final, más algunos detalles que uno no puede controlar y que son variables que existen en el juego, pero que influyen muchísimo en este también”.

(vea también: Así de complicado está el Cali con el descenso luego de perder otra vez y ser penúltimo)

“Son decisiones que nos corresponden a nosotros a veces, si no a unos terceros, por los cuales de repente hoy no podemos contar con Pons”, argumentó Alfredo.

“En cuanto a lo de Brayan, creo que se brindó como se brinda en todos los partidos, es muy elogiable y por eso, cada vez que ha estado, ha sido titular para el equipo. Hoy son esos días negros que él va a tener que aprender a vivir, como delantero, que les pasa a todos. Creó las chances, incluso pidió el penalti y no se le dio, pero está tras de él todo el apoyo de sus compañeros”, manifestó el DT.

(Lea también: Técnico de Nacional explicó ausencia de Óscar Perea contra Millonarios; dudó de su físico)

Finalmente, Alfredo Arias se refirió a la jugada polémica del final del partido con el gol de Chaverra: “Lo estuve mirando y claro, seguramente los árbitros que conocen más la letra chica del reglamento, por algo lo anularon. Yo me guio por lo que se decía, está la letra y está el espíritu de la letra”.

Y concluyó: “¿A quién perjudicaba la posición de Orejuela? Tocó la pelota, no. Perjudicó al arquero, no. Porque el arquero estaba incluso por delante. ¿Por qué deberían ser anulado un gol por fuera de juego? O por la directa participación que tienen, por si toca la pelota o si ese movimiento que él hace le impide la visual al arquero, no se dio ninguna de estas condicionantes. Yo creo que el fuera de juego de Orejuela no tiene influencia en el gol”.

Lee También

Independiente Medellín ya pasó la página de este partido ante Chicó en el que se le escaparon tres puntos. Ahora se enfoca en el duelo por cuartos de final de la Copa BetPlay frente a Cúcuta Deportivo, juego que se disputará el jueves, 31 de agosto (hora por definirse) en el estadio General Santander.

En la próxima jornada de la Liga BetPlay, los dirigidos por Alfredo Arias visitarán a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay; encuentro que se jugará el sábado, 2 de septiembre, desde las 4:45 de la tarde.