El mercado de pases europeo esta pronto a finalizar. La fecha límite que tienen los clubes europeos para contratar jugadores es el 31 de agosto; sin embargo, en esta temporada de transferencias, se han visto varias sorpresas de jugadores que han sido contratados por clubes exóticos, por ejemplo, la transferencia de Neymar al Al-Hilal y de Karim Benzema al Al-Ittihad, los dos clubes de Arabia Saudí.

(Lea también: Fuerte ataque de periodista de Win Sports a Juan Felipe Cadavid: “¡Qué obsesión la suya!”)

Los jugadores colombianos también han sido noticia en este mercado de pases, los fichajes más sonados fueron de Juan Guillermo Cuadrado al Inter de Milán, Juan Fernando Quintero a Racing de Avellaneda, club que eliminó a Atlético Nacional de la Copa Libertadores y de James Rodríguez al Sao Pablo de Brasil.

Ahora se suma Dávinson Sánchez que actualmente juega en el Tottenham Spurs y es un jugador normalmente convocado a la Selección Colombia y que disputó la Copa Mundial de Rusia 2018, la salida del jugador colombiano de Inglaterra estaría más próxima de lo que se esperaba.

Dávinson no tuvo una buena temporada 2022 – 2023, donde no logró ser un jugador importante en la plantilla del club inglés, lo que significó jugar pocos minutos y en muchos partidos no ser convocado; los Spurs terminaron en la octava posición de la Premier League, sin la posibilidad de jugar un torneo internacional europeo.

Dávinson, con el fin de volver a ser un jugador relevante y ser convocado nuevamente a la selección Colombia para disputar las eliminatorias para la Copa Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 y la Copa América de Estados Unidos 2024, se estaría planteado salir de Tottenham en este mercado de pases.

No obstante, el defensor ha estado en el radar de varios clubes del fútbol europeo, de hecho, se había rumorado que jugaría en el Spartak de Moscú, pero el fichaje no se concretó por la situación sociopolítica que está viviendo Rusia por la guerra en Ucrania, a lo que llegarían más clubes a intentar ficharlo.

(Vea también: Luis Díaz, el jugador más caro (por mucho) de la Selección Colombia; esto vale su pase)

Entre esos clubes está el AS Mónaco de Francia, club que quedó en la sexta posición de la Ligue 1 en la temporada 2022 – 2023; según el periodista de Win Sports Felipe Sierra, el Mónaco ya habría enviado una oferta formal al Tottenham para fichar al defensor colombiano.

Mónaco tendría un buen pasado con los jugadores colombianos, ya que Radamel Falcao y James Rodríguez fueron jugadores del conjunto francés y lograron ser jugadores importantes del club, de hecho, James Rodríguez fue fichado por el Real Madrid cuando jugaba con el Mónaco. Se espera que Dávinson también tenga un buen rendimiento y vuelva a ser convocado por la Selección Colombia.

Por: Cristian Monroy