El Chelsea ha llegado a un acuerdo con el Brighton para la contratación del centrocampista defensivo ecuatoriano Moisés Caicedo por 115 millones de libras (146 millones de dólares), una suma récord en Inglaterra, según afirmaron el lunes los medios británicos. El equipo inglés le ganó la mano al Liverpool, equipo del jugador colombiano, Luis Díaz.

Caicedo, de 21 años, también era pretendido por el Liverpool, cuyo entrenador Jurgen Klopp llegó incluso a anunciar el viernes un acuerdo con el Brighton de la Liga Premier. Pero los medios de comunicación informaron después que el jugador dudaba sobre su futuro destino, impidiendo la conclusión de su fichaje por los ‘Reds’.

(Vea también: Bayern Múnich por fin encontró reemplazo a Lewandowski; pagará una millonada)

Según los medios, el internacional ecuatoriano habría preferido finalmente fichar por el Chelsea, donde firmará un contrato por ocho años.

El club londinense, que empató 1-1 contra el Liverpool el domingo en su primer partido de Premier League, espera que Caicedo se una a sus filas de cara a la visita al West Ham el próximo domingo.

BREAKING: Moisés Caicedo to Chelsea, here we go! Agreement reached and sealed right now — it’s gonna British record transfer fee 🚨🔵🇪🇨 #CFC

£115m fee plus sell-on clause included for Brighton.

Medical tests, booked.

Caicedo will sign until June 2031 with option until 2032. pic.twitter.com/7O8whsRLdK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023