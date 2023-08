En medio de la temporada en la que el Leeds United buscará volver a la Premier League luego de descender la campaña pasada, el equipo inglés ha tenido varias complicaciones, como la salida de jugadores importantes, la llegada de un nuevo técnico y más.

En los dos partidos que van de la segunda división del fútbol inglés, el equipo dirigido por Daniel Farke no ha podido ganar, pues empató 2-2 con Cardiff y perdió 1-0 con el Birmingham City.

En este último, lo que más sorprendió a los aficionados fue la ausencia del extremo colombiano Luis Sinisterra, quien viene de recuperarse de una lesión de rodilla, pero ya estaba retomando su mejor nivel para ayudar al equipo.

Cuando le preguntaron a Farke sobre qué sucedió con el colombiano, que no estaba ni siquiera en el banco de suplentes, el técnico no dio muchas explicaciones, pero hizo entender que fue un tema polémico más no físico.

Leeds coach Farke on Sinisterra: “Luis Sinisterra was not available. There will be a time when we talk about this situation”. ⚠️⚪️ #LUFC

“I don’t judge and don’t explain more now”. pic.twitter.com/zzngdq9h8i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023