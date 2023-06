Luis Díaz, delantero de 26 años de edad, ahora jugará con el 7 en su espalda, según lo dio a conocer el propio Liverpool en sus medios de comunicación.

(Vea también: ‘Tino’ Asprilla reveló el sueldazo que ganaba en Inglaterra y dijo si era el mejor pago)

De esta manera, el guajiro lucirá el mismo dorsal que suele utilizar en la Selección Colombia, con la que fue figura recientemente en el triunfo 0-2 de visitante sobre Alemania, amistoso en el que hizo gol.

En consecuencia, el atacante de Barrancas tomará la camiseta que venía usando en el cuadro rojo el mediocampista inglés James Milner.

Es así como el ‘cafetero’ no solo aparecerá con el 7 en las eliminatorias mundialistas, sino que también los hará en la Liga Premier, en las copas locales y en la Liga de Europa, ya que su club no consiguió cupo a Champions.

Lo cierto, es que Díaz estrenará el número de manera oficial el 8 de agosto de 2023, en la visita al Chelsea, duelo válido por la primera fecha de la primera división inglesa.

Lee También

Debido a que el cambio de dorsal se dio de manera repentina, el equipo del jugador colombiano debió emitir parte de tranquilidad para los aficionados que en el último tiempo habían comprado la camiseta 23 marcada con su nombre.

Fue así como el club anunció que compensaría a quienes quieran la prenda con el nuevo dorsal.

Así se ve la nueva camiseta de Luis Díaz:

A new number for @LuisFDiaz19 🤩

He will personally reimburse supporters who have already purchased a Luis Diaz 23 shirt with a like-for-like exchange ⤵️

— Liverpool FC (@LFC) June 26, 2023