Luis Díaz dejó a un lado el fantasma de las lesiones y está listo para volver a brillar con Liverpool en la temporada 2023-2024, en la que espera afianzarse en el tridente ofensivo que lidera Mohamed Salah.

Luego de una pretemporada favorable con golazos y buen rendimiento, el guajiro vuelve a ilusionar a los ‘reds’ con sus gambetas y desbordes de cara al inicio de la Premier League.

Y es que este fin de semana regresa la que muchos consideran como la mejor liga del mundo, con el partidazo entre Liverpool y Chelsea, en el Stamford Bridge.

3️⃣ days to go until our @premierleague season opener ⏳ pic.twitter.com/E7Kltl48hq

— Liverpool FC (@LFC) August 10, 2023