Posteriormente al 1-1 entre Junior y Medellín, válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay, David González habló en la rueda de prensa sobre diversos temas, enfatizando su discurso en la “Quinteromanía”.

Frente a los micrófonos de Win Sports, el timonel hablo sobre la masiva asistencia de los aficionados del “Tiburón” al compromiso entre barranquilleros y paisas. “Sabíamos que la cantidad de público en el estadio obedecía a la presencia de Juanfer, en otro tipo de condiciones no creo que hubiera venido tanta gente al estadio”, dijo.

Además, dio su análisis del empate conseguidor fuera de cada. “Desde antes de empezar el partido con lo que fue nuestra pretemporada, ya ahí veníamos muy satisfechos de la forma en que los jugadores que se han sumado a la plantilla, se han podido integrar y asimilar rápidamente la idea establecida. Hoy la verdad fue una prueba grande, de que los que se está haciendo va a dar resultados. Son los primeros 90 minutos corridos. En pretemporada nunca lo hicimos”, mencionó con su tranquilidad recurrente.

Por último y no menos importante, González confesó su perspectiva sobre la celebración de Felipe Pardo: “El que alguna vez jugó fútbol sabe lo que se siente hacer un gol, no creo en ningún momento que la reacción de él sea contra el banco del Junior, estoy seguro de que no. Simplemente, fue un momento en el que él quiso desahogarse, estaba necesitando hacer un gol y simplemente lo gritó y lo gritó con todas sus fuerzas, de pronto no en el lugar adecuado, pero no fue nada personal con el Junior ni con nadie”.

