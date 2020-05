En declaraciones entregadas a Caracol Radio, la mujer dijo que llevó el caso a los tribunales cuando Sebastián Villa contactó a malhechores para que atentaran contra sus seres queridos.

“No pude callar más, me tocó salir a hablar y a pedir ayuda porque no iba a permitir que aparte que el daño que me hizo a mí, vinieran daños irreparables con la vida de mi familia”, apuntó.