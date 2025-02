Un forcejeo habitual, como se suele ver durante las jugadas a balón parado en el fútbol, se convirtió en la piedra en el zapato para la española Mapi León, a quien las cámaras del derbi catalán (Espanyol-Barcelona) captaron tocando abusivamente a la defensora colombiana del equipo ‘periquito’.

El club Espanyol ha mostrado su abierto apoyo a Daniela Caracas, ofreciendo incluso soporte legal. La responsable del equipo, Dolors Ribalta, habló al respecto en el programa deportivo El Partidazo de Cope, destacando la reacción de la futbolista vallecaucana y dando un parte sobre su estado mental en estos momentos.

“Daniela está en ‘shock’, es inesperado, ella está bloqueada y requiere apartarse, tomar distancia para respirar y ser objetiva y analizar la situación. Ha recibido insultos”, señaló la directiva catalana.

“Se queda en ‘shock’, no reacciona para no empeorar la situación del equipo, no nos damos cuenta de lo que se está viviendo, luego la acción coge revuelo y los insultos que recibe nuestra jugadora. Por eso la defendemos y la acompañamos”, expresó Ribalta frente al revuelo que han causado estos hechos en redes, con insultos y críticas para ambas protagonistas.

🎙️ Dolors Ribalta, en directo, en @partidazocope 😱 “Daniela recibe este tocamiento y se queda en shock” 😖 “Era una situación inesperada para ella y estaba bloqueada. Necesitaba coger distancia” 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/vEgYRrE5Fu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 10, 2025

¿Qué pasó con Mapi León luego del tocamiento a Daniela Caracas?

Los insultos no se hicieron esperar, también en las redes sociales de la aragonesa con importante pasado en la Selección Española. Ante los señalamientos, el Barcelona sacó un comunicado en el que León asegura no haber tocado de manera indebida a la colombiana.

“En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas; en las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: ‘Qué te pasa'”, expresó la jugadora en el comunicado.

DECLARACIÓ DE LA NOSTRA

JUGADORA MARÍA PILAR LEÓN pic.twitter.com/IuVhdJNfB5 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) February 10, 2025

Pese a la aclaración, la jugadora, que hizo parte de las 15 que habían renunciado a la Selección Española por el escándalo de Luis Rubiales, permanece en el ojo del huracán y a la espera de las determinaciones que tomen el Espanyol o Daniela Caracas, en materia legal.

